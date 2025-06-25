ГК «Самолет» решила не выплачивать дивиденды за 2024 год

Акционеры ГК «Самолет» решили не выплачивать дивиденды по итогам деятельности компаний за 2024 год, следует из решения собрания участников общества.

«Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать», — говорится в документе.

Чистая прибыль компании в 2024 году, согласно финансовым показателям по МСФО, составила 8,2 млрд руб. В 2023 году эта сумма превысила 26 млрд руб.

Ранее советы директоров нескольких крупных девелоперов рекомендовали акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год. В их числе ПИК и GloraX. Вместе с тем, часть застройщиков решила не отказываться от выплат. Например, в Setl Group планировали распределить между акционерами 2 млрд руб., а в ЛСР — более 8 млрд.

Это дало повод Центробанку сделать вывод о финансовой устойчивости строительной отрасли.

«Ряд публичных застройщиков сейчас выплачивали дивиденды, что вряд ли может говорить о том, что они находятся в какой-то тяжелейшей ситуации», — говорил в конце мая заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.