ГК «Самолет» решила не выплачивать дивиденды за 2024 год

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Акционеры ГК «Самолет» решили не выплачивать дивиденды по итогам деятельности компаний за 2024 год, следует из решения собрания участников общества.

ГК «Самолет» решила не выплачивать дивиденды за 2024 год
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«Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать», — говорится в документе.

Чистая прибыль компании в 2024 году, согласно финансовым показателям по МСФО, составила 8,2 млрд руб. В 2023 году эта сумма превысила 26 млрд руб.

Ранее советы директоров нескольких крупных девелоперов рекомендовали акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год. В их числе ПИК и GloraX. Вместе с тем, часть застройщиков решила не отказываться от выплат. Например, в Setl Group планировали распределить между акционерами 2 млрд руб., а в ЛСР — более 8 млрд.

Это дало повод Центробанку сделать вывод о финансовой устойчивости строительной отрасли.

«Ряд публичных застройщиков сейчас выплачивали дивиденды, что вряд ли может говорить о том, что они находятся в какой-то тяжелейшей ситуации», — говорил в конце мая заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.