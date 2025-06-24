В «Северстали» спрогнозировали падение спроса на сталь в России

Спрос на сталь в России по итогам первого полугодия 2025 г. сократится на 14-15% в годовом сравнении, по итогам года снижение составит 10%. Об этом в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ рассказал генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.

По его словам, металлургия в РФ и весь деловой мир находится в состоянии идеального шторма.

"Существуют сложности с геополитической ситуацией, закрытостью рынков, на которые мы традиционно экспортировали, добавились логистические трудности. Сейчас к ним прибавилась ключевая ставка, жесткая денежно-кредитная политика, что практически не позволяет отрасли развиваться. Клиенты, потребители нашей отрасли испытывают серьезные трудности, замораживаются инвестиционные проекты", - рассказал он.

Все это очень серьезно влияет на спрос на сталь.

"Он за первый квартал снизился достаточно значительно. В строительстве он сократился на 14,5% по сравнению с прошлым годом, другие отрасли показывают даже еще большее снижение. И перспектива такова, что по итогу текущего года мы ожидаем снижение спроса на сталь на уровне 10%. По итогам первого полугодия оно составит 14-15% в годовом сравнении", - уточнил Шевелев.

По итогам 2024 года металлопотребление в России упало на 5,7%, до 43,7 млн тонн стали, говорил Шевелев ранее в интервью телеканалу "Канал-12".

Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.