Сенатор Шейкин: Минтранс поддержал идею создания единого реестра курьеров

Минтранс поддержал идею создания единого федерального реестра курьеров, ее нужно увязать с мерами по обеспечению государственной регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил ТАСС член Совета Федерации Артем Шейкин. "В этот реестр целесообразно включить данные о курьерской компании, информацию о самих курьерах - ФИО, фотографию, идентификационный номер сумки, тип и номер транспортного средства, а также параметры, связанные с организацией деятельности: маршруты, график, параметры скорости, время и дату доставки", - сказал Шейкин. По его мнению, инициатива помогла бы сделать деятельность курьерских служб более прозрачной и ограничить допуск недобросовестных участников. Ранее Шейкин предложил министерству труда создать единый профессиональный стандарт для курьеров. До этого в России захотели создать единую цифровую платформу, позволяющую разным компаниям использовать общую сеть курьеров. Как считает HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала "Амалко" Гарри Мурадян, в решении проблемы кадрового дефицита этот шаг не поможет, а создание такой площадки обойдется дороже, чем повышение зарплат доставщиков. Он также назвал это предложение "сливом бюджета".