«Газпром» вложит 100 млрд рублей в развитие инфраструктуры у «Лахта Центра»

«Газпром» вложит не менее 100 млрд рублей в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры по обеспечению петербургского комплекса «Лахта Центр». Соглашение между городом и организацией подписали на ПМЭФ, сообщил ТАСС.

Документ подписали глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в рамках соглашения реализуют проект «по обеспечению общественно-делового комплекса «Лахта Центр» и прилегающей к нему территории объектами транспортной и инженерной инфраструктуры».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз выразил изумление небоскрёбом «Лахта Центр».