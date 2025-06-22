Туроператоры потеряли 200 млн рублей за четыре дня ближневосточного конфликта

Российские туроператоры потеряли около 200 млн рублей за четыре дня ближневосточного конфликта, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на полях ПМЭФ.

«Наши аналитики сейчас в процессе оценки совокупного ущерба. Но уже сейчас очевидно, что потери туроператоров только за четыре дня (13-16 июня) составили около 200 миллионов рублей», — сказала она РИА Новости.

По словам Ломидзе, пересадка и перераспределение нескольких тысяч туристов в режиме реального времени практически полностью легли на туроператоров.

Ранее сообщалось, что Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию и обратно до 30 июня включительно.