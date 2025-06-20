Владелец бренда Zara заявил о невозможности возвращения в Россию

Подходящих условий для возвращения в Россию сейчас нет, для такого решения геополитическая обстановка должна стать более благоприятной.

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Об этом в интервью Financial Times заявил Оскар Гарсия Масейрас, генеральный директор испанской компании Inditex, которая владеет популярными брендами одежды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear.

«На данный момент условия определенно неподходящие», — подчеркнул он, не уточнив, что должно измениться, чтобы Inditex передумал.

До 2022 года на долю России приходилось 8,5 процента всего мирового дохода Inditex. Вскоре после начала боевых действий на Украине компания закрыла 502 магазина и прекратила онлайн-продажи. Бывшие магазины ретейлера работают теперь под другими брендами.

В мае СМИ сообщали, что Inditex может попробовать вернуться в Россию через сделку с ливанской Daher Group, которая приобрела российские активы. Если стороны могут заключить соглашение о франшизе, то фактически испанская компания вернется, так как новый владелец закупает продукцию у тех же поставщиков. Однако Масейрас объяснил схожесть продукции мировыми тенденциями и подчеркнул, что компания никогда не ищет эксклюзивных поставщиков.

Накануне, 19 июня, первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что перед возвращением в Россию международным компаниям необходимо будет добиться отмены санкций.

С начала этого года российские СМИ неоднократно сообщали о готовности иностранного бизнеса вернуться в Россию. Однако эту информацию опровергали как сами производители, так и российские чиновники, указывавшие, что не получили ни одной соответствующей заявки.