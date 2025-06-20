Генпрокурор Краснов анонсировал упрощение ведения бизнеса в России

Генпрокуратура России добилась взаимной интеграции государственных систем «Меркурий» и «Честный знак», что значительно упростит ведение бизнеса. Об этом заявил на заседании сессии ПМЭФ-2025 «Экономика — новое качество роста» глава ведомства Игорь Краснов, передает корреспондент «Ленты.ру».

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По его Краснова, несогласованность двух госсистем вынуждала предпринимателей дважды платить за одинаковые действия, причем даже за регистрацию. Особенно это касалось производителей продуктов питания.

Теперь, отметил Краснов, предприниматели не тратят время и деньги на лишние процедуры. Регистрация на одном ресурсе автоматически переносит необходимые сведения в другой, заявил он. Генпрокурор подчеркнул, что работа надзорного органа в этом направлении продолжается.

«Две недели назад по нашей инициативе правительством принято решение об интеграции систем маркировки и с другими информационными базами, что также упростит ведение бизнеса и, что немаловажно, повысит защиту потребителей от контрафакта», — сказал он.

Краснов поручил прокурорам мониторить ситуацию, добиваться, чтобы эти механизмы бесперебойно работали на практике.

Ранее сообщалось, что Краснов назвал бездушием отмену выплаты семьям бойцов спецоперации в Забайкальском крае.