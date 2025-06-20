Обновленный Ил-76 заинтересовал партнеров РФ

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил о высоком интересе к обновленному военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А со стороны стран Ближнего Востока и Восточной Азии. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«После успешной презентации модернизированного тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А в Дубае и в Саудовской Аравии самолет вызывает большой интерес у наших партнеров в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке», — сказал глава Минпромторга на полях ПМЭФ.

Он подчеркнул, что тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией Ил-76, которую фактически можно считать новым самолетом. Воздушное судно оснащено новыми двигателями, современным бортовым оборудованием, а также усовершенствованными крылом и шасси.

В настоящее время в коммерческой эксплуатации по всему миру находится более ста самолетов Ил-76МД и его модификаций. По словам Алиханова, Ил-76МД-90А в первую очередь интересен авиакомпаниям, которые уже используют самолеты семейства Ил.

До этого сообщалось, что производство самолетов Ил-76 на заводе в Ульяновске в текущем году достигло семи бортов в год, к 2027 году этот показатель планируют увеличить до 12 в год.