В Кремле оценили возможность возвращения западных компаний в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что возвращение в РФ западных компаний сейчас нереалистично.

Его слова приводит RT.

«Я считаю, что пока это нереалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он отметил, что гипотетические рассуждения на эту тему в стране ведутся, однако практических шагов никто не делает и, вероятнее всего, делать не будет.

«Исходить нам надо из этого, выстраивать нашу тактику и стратегию развития с учетом вот этого статус-кво», — добавил Песков.

При этом он подчеркнул, что сегодня в РФ есть ряд компаний, которые «никуда не уходили» и продолжают работать с комфортом, создавая в стране рабочие места. По словам Пескова, таких инвесторов «нужно защищать, охранять и привлекать дальше».