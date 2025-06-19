Песков не считает реалистичным возвращение западных компаний на данном этапе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с RT заявил, что не считает реалистичным возвращение западных компаний в Россию на данном этапе. Он при этом подчеркнул, что сегодня в стране по-прежнему работает очень много компаний, которые «никуда не уходили».

«Я считаю, что пока это не реалистично. Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются. Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто, очевидно, что не будет делать, исходить нам надо из этого, выстраивать нашу тактику и стратегию развития с учётом вот этого статуса кво», — сказал представитель Кремля.

При этом те компании, которые всё ещё работают с России с комфортом, создают в стране рабочие места и платят налоги.

«Таких инвесторов нам нужно защищать, охранять и привлекать дальше», — добавил Дмитрий Песков.

Глава РСПП Александр Шохин ранее рассказал, что иностранный бизнес готовится к возобновлению отношений с российскими партнёрами.

При этом «Ростех» усомнился в возвращении в Россию иностранных производителей самолётов.