Более трех тысяч российских компаний работают в Турции

Почти 3200 российских компаний работают в Турции, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу.

«Мы видим, что в наших отношениях есть огромный потенциал. Мы принимаем около 3200 российских компаний в Турции. Они производят, изготавливают в Турции. И, с другой стороны, турецкие компании также инвестируют здесь, в Российской Федерации. Как мы знаем, Российская Федерация пытается диверсифицировать свою торговлю, и здесь турецкие компании являются основными игроками в разных секторах», — сказал Тузджу.