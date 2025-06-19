Сбер сохранил лидерство среди эквайеров Европы

Сбер подтвердил лидерство в рейтинге крупнейших эквайеров Европы, занимая первую позицию девятый год подряд по количеству обработанных транзакций. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Как говорится в сообщении банка, за 2024 год Сбер обработал 52,1 млрд транзакций (+10,8% за год). Этот результат почти в четыре раза превышает показатели ближайшего европейского конкурента, компании Nexi (14,3 млрд транзакций).

Также Сбер второй год подряд занимает третье место в рейтинге крупнейших интернет-эквайеров Европы с 5 млрд онлайн-транзакций. В этом сегменте его опережают специализированные игроки: J.P. Morgan (6,13 млрд транзакций, почти 100% в онлайне) и Ayden (6,1 млрд транзакций, 57% в онлайне). Доля онлайн-транзакций Сбера составляет 9,6% от общего числа, что подчеркивает успешное развитие банком как офлайн-, так и интернет-эквайринга, отмечается в сообщении.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работает тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.