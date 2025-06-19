В России рассказали о превосходстве над США в самолетостроении

Россия является единственной в мире страной, где производится полностью импортонезависимый самолет. Об этом в интервью РБК заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

«Больше в мире нет таких стран. Ни США, ни Франция, никто», — объяснил он превосходство российского авиапрома над конкурентами.

По всей видимости, речь идет о SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, которая пока не сертифицирована. Однако Бадеха пообещал, что и МС-21, другой пока не готовый к коммерческому производству флагманский проект корпорации, обойдется без иностранных деталей. По его словам, в нынешних испытаниях используются из зарубежной продукции используются только приводы, тормоза и генераторы, но в дальнейшем и они будут отечественными.

Вместе с тем глава ОАК признал, что российские самолеты в первое время будут дороже западных, хотя компания ставит задачу добиться сравнимой эффективности в эксплуатации. Он объяснил, что на ситуацию влияет малая серийность, высокая ключевая ставка, необходимость инвестиций в создание полностью новых систем и агрегатов.

В том же интервью Бадеха рассказал, что корпорация планирует массовые сокращения управленческих кадров ради оптимизации расходов и финансового оздоровления. Работы лишатся около 1,5 тысячи человек, работающих в Москве, то есть фактически каждый четвертый.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что к 2027-2028 году Казанский авиастроительный завод (КАЗ) сможет выпускать не менее 20 самолетов Ту-214, являющихся модернизацией еще советской модели Ту-204. При этом он уточнил, что речь идет о грузовых самолетах с тремя членами экипажа, хотя перевозчики требовали сократить численность экипажа до двух человек, как принято во всех современных моделях.

Основной проблемой в производстве Ту-214 на предприятии называют нехватку инженеров, из-за которой КАЗ каждый год срывает новые планы по выпуску самолетов.