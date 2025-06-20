Бенефициар "Домодедово" обжаловал передачу активов аэропорта государству

Бывший бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал решение суда о передаче активов авиагавани в доход государства, передает РИА Новости, ссылаясь на данные картотеки арбитражных дел.

© m24.ru

Уточняется, что соответствующая жалоба была зарегистрирована в суде.

Решение о передаче активов аэропорта государству было принято арбитражным судом Подмосковья 17 июня. Представители авиагавани указывали, что она продолжает работать в штатном режиме.

Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", которые управляют аэропортом, в январе 2025 года.

С 2023-го контролирующий орган инициировал разбирательства, стремясь изъять активы у владельцев, которые, по данным ведомства, приобрели их, нарушая закон. Однако, по данным СМИ, компании сменили собственников, а также прошли этап национализации, перейдя от Росимущества к новым владельцам.

Представители аэропорта обращали внимание, что строго соблюдают требования закона. Тем не менее Генпрокуратура РФ потребовала признать ничтожными несколько сделок, в результате которых стратегические предприятия группы компаний "Домодедово" попали в иностранное управление.

Было установлено, что бенефициары группы "Домодедово" Дмитрий Каменщик и Валерий Коган в 2024 году ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России. Таким образом была согласована сделка по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг".

В результате прибыль стратегических компаний начала выводиться из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции, в том числе в обход запретов президента.