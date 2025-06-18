Инвесторы хотят отказаться от части арендованных шахт ДНР

Арендовавшие угольные предприятия ДНР инвесторы намерены отказаться от части из них из-за изменения ситуации в отрасли.

Если это произойдет, шахты реструктурируют до прихода новых инвесторов, сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио председателя правительства республики Андрей Чертков.

"Они еще не отказались, они хотят отказаться (инвесторы от угольных предприятий - прим. ТАСС), потому что, действительно, шахты есть убыточные. Они просто тянут шахты те, которые могут стать драйвером развития угольной промышленности. Когда мы предлагали инвесторам шахты, мы предлагали хорошие шахты и убыточные, то есть на сегодня ситуация, так как отрасль у нас вся угольная идет вниз и по ценам, и по добыче, то есть сейчас инвестор не может тянуть те шахты убыточные, поэтому ему надо оставить хотя бы более-менее шахты, чтобы не потерять их в угледобыче", - сказал Чертков.

Он добавил, что, если инвесторы откажутся от аренды части шахт, предприятия передадут Главному управлению реструктуризации шахт для консервации до прихода нового инвестора или улучшения ситуации в отрасли.

"Самое простое - это закрыть шахты или ликвидировать, но я категорически против этого", - заключил собеседник агентства.

Передача в аренду инвесторам угольных шахт ДНР началась в апреле 2024 года. Тогда ООО "Импэкс-дон" были переданы шахты "Комсомолец Донбасса", "Прогресс", "Заря" и шахта им. Л.И. Лутугина. В июне компания "Гок энергококс" арендовала угледобывающее предприятие "Шахтоуправление "Волынское", в июле ООО "Специалист" - шахту "Шахтерская-Глубокая" и ЦОФ "Шахтерская".

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.