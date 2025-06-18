Apple получила повторный штраф за неудаление запрещенной информации
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Apple Distribution International LTD на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации.
В суде подчеркнули, что компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, передает ТАСС. Решение вынесено в среду.
Ранее в этот же день суд уже привлек Apple к административной ответственности по аналогичной статье.
В ноябре Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,6 млн рублей за нарушение законодательства России о неудалении запрещенной информации.
На прошлой неделе столичный суд назначил компании Apple штраф в размере 3 млн рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей через интернет.