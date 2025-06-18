В Amazon рассказали, к чему приведет развитие ИИ в компании

Главный исполнительный директор Amazon.com Inc. Энди Джесси заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к сокращению числа рабочих мест. Об этом сообщается в служебной записке компании.

© Газета.Ru

Он предупредил, что компании будет нужно меньше людей на некоторых видах работы и потребуется «больше людей, выполняющих другие виды работ».

«Трудно сказать, к чему это приведет, но в ближайшие несколько лет мы ожидаем, что это приведет к сокращению штата», — сказал Джесси.

В служебной записке говорится, что интернет-ретейлер внедряет ИИ во все свои операции, особенно в логистической сети, чтобы сократить расходы. Там поясняется, что расширение использования ИИ будет означать сокращение рабочих мест.

До этого уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Игорь Радченко сообщил, что в Приамурье на должность юрисконсульта приняли искусственный интеллект, ИИ-ассистент на базе нейросетей GigaChat и DeepSeek работает в аппарате бизнес-омбудсмена.