Сбер запустил интерактивный лендинг для тренировки навыков работы с ИИ

Школа цифровых технологий Сбера «Школа 21» запустила специальный интерактивный лендинг «На одной волне с ИИ: потренируйся в создании промтов» для участников и гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Как уточнили в Сбере, платформа позволяет пользователям проверить свои навыки общения с искусственным интеллектом, научиться формулировать запросы к нейросетевой модели GigaChat от Сбера и оценить пользу ИИ на реальных бизнес-примерах.

«Интерактивный лендинг ориентирован на всех, кто заинтересован в цифровой трансформации рабочих процессов, позволяет быстро оценить навыки работы с искусственным интеллектом и получить персональные рекомендации по их развитию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователь может выбрать любую из пяти задач, таких как анализ продаж за квартал, перевод технической документации, создание описания продукта для интернет-магазина, написание функции для сортировки данных или создание короткого рассказа. После этого необходимо сформулировать промт для GigaChat и получить оценку качества запроса по 100-балльной шкале, а также рекомендации по его улучшению.

В банке рассказали, что формулировать и дополнять промт можно неограниченное количество раз. По завершении тестирования участники смогут выбрать подходящие курсы корпоративного обучения от «Школы 21». Всего доступно четыре образовательные программы, актуальные для сотрудников из разных сфер: «ИИ-трансформация профессии», «Введение в анализ данных», «Эффективное лидерство в ИТ-командах» и «Управление проектами в рамках цифровой трансформации».