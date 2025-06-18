«Роснефть» повысит качество исследований керна

Специалисты тюменского и томского научных институтов «Роснефти» разработали и запатентовали метод определения относительной фазовой проницаемости (способности горных пород пропускать сквозь себя жидкости и газы), сообщает пресс-служба компании.

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Новый метод позволит на 5% повысить точность данных гидродинамического моделирования, оптимизировать технологию добычи и повысить эффективность извлечения запасов неоднородных залежей со сложным геологическим строением.

Новый метод уже был применен в изучении карбонатных пород Восточной Сибири. С его помощью специалисты смогли исследовать структуры порового пространства полноразмерных образцов керн и изготовить из них специальные образцы.

Работы проводятся с помощью высокотехнологичного отечественного оборудования с уникальным кернодержателем, который изготовлен по проекту специалистов томского научного института «Роснефти».