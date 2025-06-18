Meta* готова платить айтишникам до $100 млн за предательство OpenAI

Американская IT-корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms, которая активно включилась в гонку ИИ, предлагала сотрудникам OpenAI бонусы до $100 млн для их переманивания. Об этом, как сообщает Reuters, в недавнем выпуске подкаста Uncapped заявил глава OpenAI Сэм Альтман.

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Указанные суммы, значительно превышающие годовой компенсационный пакет, подчеркивают масштаб усилий Meta по привлечению ведущих специалистов. Альтман выразил удовлетворение, что несмотря на такие предложения, ключевые сотрудники OpenAI пока не покинули компанию.

По мнению Альтмана, специалисты остаются в OpenAI благодаря убежденности в том, что компания достигнет создания так называемого «сильного» искусственного интеллекта (AGI) раньше конкурентов, что сулит значительно большую капитализацию. Он также отметил различия в корпоративной культуре, полагая, что миссия по созданию AGI является более важным стимулом, чем высокие зарплаты. Сообщается, что Meta безуспешно пыталась привлечь таких ведущих исследователей, как Ноэм Браун из OpenAI и Корай Кавукчуоглу из Google.

Альтман подчеркнул, что корпоративная культура OpenAI, ориентированная на инновации, является основным залогом успеха стартапа. Он выразил мнение, что усилия Meta в развитии систем ИИ пока не принесли желаемых результатов, и отметил, что, хотя он уважает многие достижения Meta, в сфере инноваций она не проявляет особой силы. По его словам, быть догоняющим в этой области недостаточно для рыночного лидерства, требуются по-настоящему прорывные решения.

Глава OpenAI также высказал интерес к разработке технологии для социальных сетей, которая могла бы предоставлять пользователям только релевантную информацию, поскольку существующие алгоритмы персонализации, по его словам, демонстрируют неудовлетворительные результаты. По слухам, OpenAI уже работает над подобным приложением, что потенциально создает конкуренцию в основной сфере интересов Meta, которая также экспериментирует с ИИ в своих социальных сетях, но сталкивается со смешанной реакцией пользователей.