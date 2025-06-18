Компания «Газпром» намерена потребовать от Словакии выплаты неустойки в 16 млрд евро в случае прекращения поставок российского газа в Евросоюз. Об этом сообщает информационное агентство TASR со ссылкой на государственную компанию SPP («Словацкая газовая промышленность»).

Подчеркивается, что SPP выражает несогласие с намерением Еврокомиссии запретить с начала 2028 года импорт энергоресурсов из России. В сообщении подчеркивается, что подобное решение может быть принято исключительно по политическим мотивам и без учета экономических интересов европейских государств.

Организация отметила, что это может отрицательно повлиять на деятельность европейских бизнесменов и на уровень конкуренции в рамках всего Европейского союза.

В настоящее время Словакия получает газ из РФ в соответствии с долгосрочным соглашением с компанией «Газпром». В случае одностороннего расторжения договора, сторона, которая его разорвала, будет обязана выплатить штрафные санкции. Кроме того, Словакии придется оплатить весь объем газа, который был оговорен в договоре, но не был выбран.

Некоторым странам запретят покупать российский газ

Ранее Словакия и Венгрия выразили несогласие с инициативой Еврокомиссии, направленной на отказ от российских энергоресурсов, включая газ, нефть и ядерное топливо. В Будапеште подчеркнули, что такой шаг может привести к серьезным последствиям для энергетической безопасности страны, нанести ущерб экономике в размере 1,5 миллиарда евро в год и нарушить суверенитет государств Европейского союза.