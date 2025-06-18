Сбер примет участие в ПМЭФ в статусе Гига-партнера

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года Сбер впервые выступит в статусе Гига-партнера. В рамках мероприятия будет представлен GigaChat – интеллектуальный помощник, доступный в Telegram и MAX от VK.

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Для всех участников и гостей будет доступен персональный AI-консультант, который предоставит три полезные функции: расписание ПМЭФ (поможет составить индивидуальную программу форума с учётом интересующих тем, спикеров и дней пребывания), умный диктофон (голосовые заметки с текстовой транскрипцией), прошедшие сессии (GigaChat суммирует ключевые идеи выступлений), сообщает Росконгресс.

Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что центральная тема форума этого года – общие ценности как основа устойчивого развития в условиях многополярного мира. Именно современные технологии и ИИ становятся теми самыми универсальными ценностями, способствующими росту и прогрессу. Их внедрение активно меняет бизнес, формирует новые стандарты и влияет на развитие государств. Для Сбербанка особенно важно продемонстрировать потенциал российских цифровых решений на площадке ПМЭФ, чтобы участие в форуме стало удобным и интерактивным.

Фонд Росконгресс будет использовать платформу Гига-партнера для работы на форуме. С помощью своего уникального ИИ-решения «ИнФорум» сотрудники фонда будут оперативно готовить подробные обзоры сессий форума с прямыми цитатами спикеров, карточки ключевых высказываний и облака смыслов. Это станет основой для подготовки итоговых материалов ПМЭФ.