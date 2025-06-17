ФАС потребовала у «Газпрома» разъяснения причин снижения продаж на бирже

Федеральная антимонопольная служба России потребовала у «Газпрома» разъяснения причин снижения продаж на бирже в период высокого спроса бензина и дизеля, произведённого Астраханским газоперерабатывающим заводом и Сургутским заводом по стабилизации конденсата.

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«ФАС направила запрос ПАО «Газпром» о причинах снижения реализации топлива на бирже... Служба выявила сокращение объёма топлива, которое продаётся в рамках биржевых торгов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что считают это недопустимым.

Ранее кабмин установил приоритет экологичного транспорта при госзакупках.