На Кубани создадут 10 комплексов по обращению с ТКО

КРАНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" планирует создать и реконструировать в Краснодарском крае 10 комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами мощностью более 2,5 млн тонн в год для решения проблемы дефицита мощностей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании по итогам совещания, которое провел заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В регионе планируется создание и реконструкция 10 комплексных объектов по обращению с ТКО мощностью более 2,5 млн тонн в год. Это позволит обеспечить в Краснодарском крае полное выполнение требований указа президента <...>. На совещании был детально обсужден ход реализации всех перспективных проектов , - говорится в сообщении.

В ходе совещания в Краснодаре Буцаев отметил, что в рамках реконструкции полигона ТКО в Новороссийске, который принадлежит ООО "Терра-Н", до конца года должен быть введен в эксплуатацию объект утилизации ТКО мощностью 70 тысяч тонн в год, а также модернизирован сортировочный комплекс.

Как уточнил заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун, в завершающей стадии находится реконструкция второй очереди полигона в Белореченском районе. Также в регионе проходят общественные обсуждения по вопросам, связанным с размещением новых комплексов по обращению с отходами, утверждены инвестиционные программы для концессионеров.

Ежегодный объем отходов в крае составляет 2,5 - 3 млн тонн, объемы растут за счет высоких темпов миграции населения и увеличения турпотока в регион. Ранее сообщалось, что 100% отходов в крае захоранивают. Мощности мусорных полигонов в Краснодарском крае, который является одним из основных туристических регионов, будут исчерпаны в течение ближайших нескольких лет. Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края приступили к реализации дорожной карты строительства объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, согласно которой к 2028 году планируется создать комплексы по переработке и сортировке отходов, что позволит к 2030 году выйти на показатель захоронения не более 50% отходов.