Специалисты «Роснефти» разработали способ оценки коррозии скважин

Специалисты научного института «Роснефти» в Ижевске создали и успешно протестировали инновационный метод оценки скорости коррозии оборудования нефтедобывающих скважин, сообщается на сайте компании.

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Отмечается, что экономический эффект от внедрения технологии в среднем составит 1,4 млн рублей за пятилетний период на одну скважину.

В компании рассказали, что новый подход заключается в измерении скорости коррозии стальных пластин непосредственно в термобарических условиях скважин. Для этого используются специальные погружные зонды, также разработанные сотрудниками института. Ранее подобные измерения проводились только внутри трубопроводов наземной инфраструктуры.

«Разработанная методика позволяет точно определить минимальные эффективные дозировки ингибиторов коррозии, обеспечить целевой уровень защиты скважин, повысить срок безаварийной эксплуатации, а также избежать дорогостоящих операций подъема и демонтажа оборудования скважин», — говорится в сообщении.

Согласно межгосударственному стандарту «Коррозия металлов и сплавов» ISO 9224-2022, скорость общей коррозии оборудования должна быть не более 0,1 мм/год. Разработка специалистов «Роснефти» соответствует этим требованиям и позволяет достичь необходимых показателей.

Как отметили в «Роснефти», внедрение технологии уже началось на объектах «Удмуртнефти» им. В.И. Кудинова, добывающего актива компании. Это позволит снизить общие затраты на защиту подземного оборудования.