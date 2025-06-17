В Минэнерго оценили расходы россиян на помощь «Газпрому»

Минэнерго пришло к выводу, что предложение индексировать цены на газ в России для промышленных потребителей на 10% два раза в год, что должно поддержать лишившуюся большей части европейского рынка компанию «Газпром», приведет к дополнительному росту цен на тепло и электроэнергию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

© Газета.Ru

Инициатива компании в настоящее время проходит оценку в правительстве. В конце января президент Владимир Путин предложил проработать ее.

На совещании у заместителя министра энергетики Павла Сорокина ведомство представило расчеты, согласно которым с июля текущего года стоимость газа для всех потребителей вырастет на 10,3%. Для электроэнергетических компаний и ЖКХ дополнительно на 11%.

«Газпром» обосновывает введение сезонного коэффициента для всех категорий потребителей, кроме населения, особенностями ценообразования на газ в России. В стране нет частных газовых хранилищ, которые могли бы сгладить спрос на топливо в разные сезоны. Это вынуждает компанию продавать газ по фиксированным ценам.

В результате предприятие сталкивается с финансовыми трудностями и ищет способы компенсировать убытки на внутреннем рынке. Раньше это удавалось за счет сверхприбылей от продажи газа в Европу. Теперь же нужно искать новые решения, так как международные рынки не могут полностью покрыть образовавшийся дефицит.

В Минэнерго считают, что платежи за электроэнергию будут ежегодно увеличиваться на 3%, что добавит в бюджет около 40-45 млрд рублей. Рынок тепла ожидает более серьезных изменений.

Сами энергетики предсказывают более быстрый рост цен. В «Совете производителей энергии», объединяющем генерирующие компании, ожидают, что тарифы на тепло для потребителей вырастут в среднем на 20%. Это зависит от региона и доли газа в топливе.