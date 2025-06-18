"Вкусно - и точка" пока не планирует IPO

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" пока не планирует проведение IPO (первичное публичное размещение акций - прим. ТАСС), сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор компании Олег Пароев.

"На сегодняшний момент таких планов нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, она представлена в 65 регионах страны. Компания, пришедшая на смену McDonald's, возобновила работу заведений по всей России. В настоящее время сеть насчитывает более 930 предприятий общественного питания.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.