ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма
ВТБ завершил юридические процедуры присоединения крымского банка РНКБ, интеграционные процессы планируется закончить до конца года. Об этом сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин, сообщили в пресс-службе.
Костин отметил, что в ВТБ с уважением относятся к РНКБ. Он подчеркнул, что эта финансовая организация является флагманом Крымского полуострова.
«Мы сохранили привычные для клиентов финансовые сервисы и выгодные условия, продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах», — сказал Костин.
До конца года на инфраструктуру ВТБ переведут более 2 млн клиентов банка РНКБ.
Еще в прошлом году Костин заявлял, что в 132 офисах РНКБ в Крыму станут доступны продукты и сервисы ВТБ для розничных клиентов, малого и среднего бизнеса. Он отмечал, что основной задачей интеграционного процесса станет предоставление клиентам РНКБ еще более выгодных условий обслуживания.