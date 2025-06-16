Иностранцам стало сложнее продать бизнес в России

Лера Букина

Зарубежным предпринимателям стало труднее реализовать свои бизнес-проекты в России. Доходы их компаний снижаются, что делает их менее привлекательными для местных инвесторов, заявил РБК управляющий директор Salut Advisory Евгений Пенкин.

Иностранцам стало сложнее продать бизнес в России
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Подчеркивается, что некоторые сделки по уходу иностранных компаний из России оказались в подвешенном состоянии, поскольку российские покупатели стали требовать от зарубежных владельцев дополнительных скидок. Они объясняют это ухудшением показателей бизнеса, которое произошло в период подготовки сделки. Как отметил Пенкин, иностранные компании часто не готовы идти на уступки, поскольку и так продают бизнес со значительным дисконтом, составляющим не менее 60%.

По его словам, в силу высокой ключевой ставки, разрыва логистических цепочек финансовые результаты компаний стали ниже, чем были год-два назад. Следовательно, российский покупатель, с которым подписана сделка, хочет сохранить экономику и купить пропорционально дешевле, добавил собеседник.

Как уточнил он, это касается сделок, на которые уже было получено разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям, которая контролирует процесс продажи западного бизнеса.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российское правительство при определенных условиях разрешит иностранным компаниям конкурировать с отечественными производителями.