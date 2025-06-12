Глава Nothing рассказал, зачем купил компанию создателя Android и не использовал ее

Генеральный директор Nothing Карл Пей наконец-то объяснил, почему в начале 2021 года его компания купила стартап по производству смартфонов Essential, основанный создателем Android Энди Рубином. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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В недавно опубликованном видео на YouTube-канале компании Пей подробно изложил причины сделки и то, почему Nothing в конечном итоге так и не использовала название Essential, хотя изначально именно это и планировалось.

По словам Пея, команда серьезно рассматривала возможность запуска своей продукции под брендом Essential. Он назвал это название «простым» и «элегантным», что и побудило Nothing приобрести все активы бренда Essential, включая товарные знаки, домен essential.com и официальные аккаунты в социальных сетях.

Однако, несмотря на затраченные усилия и ресурсы, от названия Essential отказались всего через несколько недель. Пей сообщил, что команда осознала риск запутать потребителей, поскольку Essential уже ассоциировалась с предыдущей компанией по производству смартфонов.

«Мы не хотели, чтобы рынок путал это [наши продукты и их успех] с возрождением [бренда Essential]», — заявил он.

Пей отказался раскрыть сумму, которую Nothing заплатила за приобретение, сославшись на соглашение о конфиденциальности.