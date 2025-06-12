"Магнит" и Masan Group открыли во Вьетнаме первый корнер с продуктами из России

Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" и Masan Group, ведущая продовольственная корпорация Вьетнама, открыли первый корнер российских товаров во Вьетнаме - специализированную зону в супермаркете с отечественной продукцией, сообщили ТАСС в пресс-службе "Магнита".

"Masan Group при поддержке группы компаний "Магнит" открыла первый корнер Soul of Russia - специализированную зону российских товаров. Проект реализован под зонтичным брендом Российского экспортного центра "Сделано в России", - рассказали в ретейлере.

Корнер располагается в супермаркете WinMart в Ханое. Торжественное открытие состоялось 12 июня и было приурочено к Дню России. Как отметили в пресс-службе ретейлера, целью стратегического партнерства "Магнита" и Masan Group является содействие развитию двусторонней торговли и культурного обмена между Россией и Вьетнамом.

В специализированной зоне представлен ассортимент из 170 SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция) от 30 российских производителей, включая молочные продукты и сливочное масло, колбасы, шоколад и кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки (включая традиционный русский квас), соусы, мороженое, бакалейные товары (например, гречневая крупа), а также сувениры народных промыслов (матрешки и другие товары).

Зона оформлена в специальной тематической концепции. В рамках ответной инициативы 27 июня во флагманском гипермаркете "Магнита" в Москве запланировано открытие "Вьетнамского корнера", где будут представлены популярные продукты из Вьетнама.