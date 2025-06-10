Американская авиакомпания подала заявку на регистрацию в России

Американская авиакомпания Delta Airlines подала в Федеральную службу РФ по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Канал также опубликовал скрин заявки, которая поступила в ведомство еще 13 мая.

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В заявке регистрируется деятельность по авиаперевозке, организации путешествий, оказанию туристических услуг, доставке посылок и др. Напомним, что Delta Airlines еще в 2018 году отказалась от рейсов в Россию.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва будет добиваться от Вашингтона внятного ответа на вопрос о возобновлении авиасообщения. При этом он объяснил, что там целый комплекс вопросов и, условно говоря, проще разобраться с визами, чем с возобновлением прямого авиасообщения.