Госдума приняла закон о создании национального мессенджера

Госдума приняла закон о создании национального многофункционального сервиса в России.

Приложение объединит функционал мессенджера и сервисов, направленных на предоставление услуг, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Сервис позволит передавать данные из личного кабинета на «Госуслугах» и других госсистем без бумажных документов, сообщается на сайте нижней палаты. Он также позволит удостоверять личность через цифровой ID — например, при заселении в отель или покупке товаров с возрастными ограничениями.

На платформу переведут образовательные сервисы и чаты учебных заведений.