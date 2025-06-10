Суд запретил «Нафтогазу» исполнять решения судов по спорам с «Газпромом»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ходатайству «Газпрома» запретил «Нафтогазу Украины» на исполнение решений иностранных судов против российского газового концерна, включая аресты его имущества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Иск «Газпрома» к «Нафтогазу Украины» заявлен о наложении запрета на получение и исполнение решений иностранных судов против «Газпрома», а также о запрете на споры за рубежом. Слушания назначены на 7 июля.

Это не первое судебное разбирательство между сторонами. В январе 2024 года российский суд уже запретил «Нафтогазу» продолжать рассмотрение дела против «Газпрома» в Международном арбитраже. Тогда суд постановил взыскать с украинской компании около $150 млн за нарушение запрета, а позже сумма неустойки была увеличена до более чем $1,35 млрд.

«Газпром» до этого выражал сомнения в беспристрастности международного арбитража, указывая, что разбирательство проходит в странах, наложивших санкции на Россию, — Франции и Швейцарии.

Конфликт между компаниями обострился после того, как в 2022 году «Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» за якобы задержку оплаты транзита газа. Кроме того, украинская сторона инициировала взыскание с России $5 млрд по решению Гаагского суда за потерю активов в Крыму. В перечень претензий входили мощности «Черноморнефтегаза» и подземные газовые хранилища на полуострове.

В «Газпроме» считают действия украинской стороны незаконными и не исключают введения санкций против «Нафтогаза» в случае продолжения подобных шагов.