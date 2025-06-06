Forbes опубликовал список самых богатых женщин 2025 года

Первое место в ежегодном списке самых богатых self-made женщин восьмой год подряд заняла Диана Хендрикс. Она владеет строительной компанией ABC Supply по поставке кровельных материалов. Об этом свидетельствуют данные ежегодного списка Forbes.

По данным журнала, состояние Хендрикс оценивается в 22,3 миллиарда долларов (около 1,7 триллиона рублей). Далее идет Опра Уинфри с 3,1 миллиарда долларов (около 239 миллиарда рублей), Ким Кардашьян с 1,7 миллиарда долларов (131 миллиарда рублей). Продажи Skims (бренд Ким Кардашьян), по оценкам, приближаются к 900 миллиардов долларов в год. На четыре строчки ниже стоит Тейлор Свифт – 1,6 миллиарда долларов (около 123 миллиарда рублей).

В списке оказались также:

Рианна;

Мадонна;

Бейонсе;

Селена Гомес;

Кайли Дженнер;

Селин Дион;

Кэти Перри.

Самый "низкий" доход оказался у теннисистки Серены Уильямс. Порог для попадания в рейтинг начинался с 350 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III занял 238-е место в рейтинге самых богатых жителей Соединенного Королевства. Его состояние оценивается в 640 миллионов фунтов стерлингов (850 миллионов долларов).

За год состояние монарха выросло на 30 миллионов фунтов. Это позволило ему переместиться вверх на 20 позиций.