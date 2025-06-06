Citi понизил рейтинг Airbus до "нейтрального" из-за влияния сильного евро
Citi Research понизил рейтинг Airbus SE (EPA:AIR) до "нейтрального" с "покупать", назвав укрепление евро ключевым фактором снижения целевой цены компании.
Брокерская компания снизила целевую цену акций до €183 с €209, отражая влияние недавнего укрепления евро по отношению к доллару США.
Airbus имеет значительную зависимость от обменного курса евро/доллар из-за своей структуры затрат и базы доходов. В то время как большая часть расходов компании осуществляется в евро, её продажи преимущественно номинированы в долларах США. Этот дисбаланс создаёт существенный риск транзакционных операций, согласно аналитикам Citi.
Хотя Airbus хеджирует свои валютные риски с типичным трёхлетним горизонтом, аналитики отметили, что обменный курс остаётся фундаментальным фактором, влияющим на оценку компании.
"Сильный евро по отношению к доллару США означает, что Airbus страдает от более высоких затрат", — отмечается в отчёте.
Citi оценивает, что каждое ослабление доллара на 1 цент снижает справедливую стоимость Airbus на €3–€3,5 за акцию.
Предыдущая целевая цена в €209 была основана на курсе евро/доллар 1,05. Теперь Citi использует текущий спотовый курс 1,14 в сочетании с трёхлетним форвардным спредом, в соответствии с практикой хеджирования Airbus.