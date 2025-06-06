Публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом стоил бизнесмену Илону Маску 34 млрд доллара в день. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Авторы публикации подсчитали, что состояние Маска сократилось до 334,5 млрд, потеряв с начала года 97,5 млрд. Несмотря на это, предприниматель продолжает оставаться на первой строчке в списке Forbes.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что Маском движут исключительно личные убеждения в конфликте с Трампом. Бизнесмен проявляет принципиальность в противостоянии с американским лидером, несмотря на существенные финансовые потери.

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Напомним, ранее Маск уволился с госслужбы, покинув пост руководителя DOGE. Он весьма тепло попрощался с Трампом, однако затем раскритиковал новый бюджетный законопроект.

Трамп в ответ заявил, что Маск сошел с ума, а тот, в свою очередь, согласился с тем, что президенту пора объявить импичмент.

Кроме того, ссора перешла и в космическую плоскость. Маск пообещал вывести корабль Dragon компании Space X из эксплуатации NASA.