Bloomberg: конфликт с Трампом стоил Маску $34 млрд в день
Публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом стоил бизнесмену Илону Маску 34 млрд доллара в день. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Авторы публикации подсчитали, что состояние Маска сократилось до 334,5 млрд, потеряв с начала года 97,5 млрд. Несмотря на это, предприниматель продолжает оставаться на первой строчке в списке Forbes.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что Маском движут исключительно личные убеждения в конфликте с Трампом. Бизнесмен проявляет принципиальность в противостоянии с американским лидером, несмотря на существенные финансовые потери.
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Напомним, ранее Маск уволился с госслужбы, покинув пост руководителя DOGE. Он весьма тепло попрощался с Трампом, однако затем раскритиковал новый бюджетный законопроект.
Трамп в ответ заявил, что Маск сошел с ума, а тот, в свою очередь, согласился с тем, что президенту пора объявить импичмент.
Кроме того, ссора перешла и в космическую плоскость. Маск пообещал вывести корабль Dragon компании Space X из эксплуатации NASA.