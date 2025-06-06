"Газпром" подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины"

"Газпром" подал в российский суд новый иск к "Нафтогазу Украины", следует из картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление накануне было подано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Подробности дела в картотеке не приводятся.

В январе 2024 года российский суд уже запретил "Нафтогазу Украины" продолжать разбирательство против "Газпрома" в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Суд тогда постановил взыскать с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" около $150 млн при неисполнении запрета на продолжение разбирательства. Позднее российский холдинг добился увеличения неустойки до более чем $1,35 млрд.

Представитель "Газпрома" в суде ранее отмечал, что компания считает невозможным обеспечить беспристрастность рассмотрения спора в Международном арбитражном суде, учитывая, что "данная судебная институция находится во Франции, фактическим местонахождением разбирательства является Швейцария и двое из трех назначенных судей также являются гражданами Швейцарии и Швеции, и все эти страны ввели против России санкции" и являются недружественными.

О претензиях компаний

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что это арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

"Нафтогаз" также начинал процедуру принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму. "Нафтогаз" подал иск против РФ в международный трибунал в сентябре 2017 года с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму. В перечень оцененного имущества входили производственные активы дочерней компании "Черноморнефтегаз", газ в подземном хранилище в Крыму, а также активы других дочерних компаний "Нафтогаза". В дальнейшем иск обновлялся. Киев требовал $10 млрд.