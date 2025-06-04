Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

Вчера вторник акции производителя чипов Nvidia выросли примерно на 3%, до $141,4, и компания снова возглавила рейтинг по рыночной капитализации среди публичных компаний, пишет CNBC.

По итогам торгов во вторник капитализация Nvidia достигла $3,45 трлн, тогда как у Microsoft она составила $3,44 трлн.

С июня прошлого года Nvidia поочередно меняется на первой строке рейтинга с Apple и Microsoft. Последний раз Nvidia была самой дорогой компанией 24 января.

Рост Nvidia поддержали и другие чипмейкеры: акции Broadcom подскочили на 3%, Micron Technology — на 4%, а VanEck Semiconductor ETF ETF VanEck Semiconductor прибавил 2%.

На прошлой неделе Nvidia отчиталась о скорректированной прибыли в 96 центов на акцию при выручке $44,06 млрд в первом финансовом квартале, что на 69% больше, чем годом ранее.

Успех Nvidia во многом объясняется спросом на ее AI-чипы, которые используют, в частности, OpenAI для создания таких продуктов, как ChatGPT. Крупнейшие технологические компании — Microsoft, Meta*, Google, Amazon, Oracle и xAI — закупают ускорители Nvidia в больших объемах, чтобы строить все более мощные кластеры для продвинутых AI-задач.

*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России.