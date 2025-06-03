Матвиенко сочла, что господдержка бизнеса должна быть более адресной

Меры государственной поддержки бизнеса должны быть более адресными, ориентированными прежде всего на укрепление технологического суверенитета России. Об этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила в ходе открытого диалога с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

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"Знаю, что в настоящее время вы с сенаторами обсуждаете модернизацию системы мер государственной поддержки бизнеса. Мы считаем, что она должна быть более точечной, адресной, с ориентацией на стратегические государственные задачи. Прежде всего, на укрепление технологического суверенитета России", - сказала Матвиенко, обращаясь к Решетникову.

По ее словам, в первую очередь, необходимо поддерживать производственный сектор, что будет способствовать в том числе снижению инфляции. Это должно учитываться во всех государственных программах и в работе институтов развития, отметила председатель Совфеда.