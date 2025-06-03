Microsoft сократила более 300 рабочих мест

Более 300 сотрудников американской компании Microsoft получили уведомления о сокращении своих рабочих мест.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании для успеха на динамично развивающемся рынке", - заявил представитель технологического гиганта в комментарии агентству.

Отмечается, что это сокращение является дополнительным к 6 тыс. увольнений, о которых компания объявила в мае.

Периодические сокращения и переориентация бюджета в компании связаны с изменениями на рынке технологий. Наибольшие затраты в настоящее время приходятся на обеспечение электроэнергией дата-центров, необходимых для развития искусственного интеллекта (ИИ). По словам генерального директора компании Сатьи Наделлы, ИИ позволяет выполнять задачи, за которые раньше отвечал уволенный персонал.

По данным агентства Associated Press, в 2024 году штат компании составлял около 228 тыс. сотрудников. Около 55% из них находились в США.