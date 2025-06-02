Чемезов прокомментировал снятие санкций с «Ростеха»

Инициатива снятия санкций с «Ростеха» исходила от американской стороны, которая хочет взаимодействовать с компанией. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью телеканалу «Звезда».

Он подчеркнул, что пока рестрикции никто не снял. По мнению Чемезова, дальше все будет зависеть от того, какие у сторон сложатся отношения по бизнесу, что будет придумано для сотрудничества.

30 мая минюст США опубликовал документ, инициирующий процедуру снятия санкций с Чемезова.

Решение может быть обусловлено планами американской стороны по восстановлению делового сотрудничества.

В пресс-службе «Ростеха» заявили, что поддерживают усилия США по снятию ограничений с руководства корпорации. Это создаст условия для возобновления партнерства, считают в компании.

Чемезов попал под санкции США в марте 2022 года. 21 июля против главы «Ростеха» санкции ввел Евросоюз.

27 марта 2025 года Чемезов заявил, что санкции открыли России второе дыхание, сделали производителей креативнее и быстрее.