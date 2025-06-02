ЦБ запустил новый сервис, в котором можно пожаловаться на банки и МФО

Граждане смогут пожаловаться на нарушения со стороны банков и микрофинансовых организаций в Центральный банк с помощью нового сервиса. Об этом говорится на сайте регулятора.

Через сервис также можно сообщить о нарушениях в действиях других финансовых организаций, например, страховщиков или операторов финансовых и инвестиционных платформ.

Отмечается, что, в отличие от интернет-приемной, теперь человек может пожаловаться даже на те нарушения, которые не касаются его лично. Обращение станет сигналом для проверки финансовой организации.

Поводом для жалобы могут стать, например, навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, предложение вместо вклада другого продукта, проблемы при заключении договоров ОСАГО или урегулировании убытков по договорам страхования, а также другие нарушения.