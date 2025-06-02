Ozon запустил продажу автомобилей в лизинг

Маркетплейс Ozon добавил возможность приобрести автомобиль в лизинг, данная услуга доступна индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На маркетплейсе Ozon появилась возможность купить автомобиль в лизинг. Рассчитать условия можно, кликнув на кнопку "Автолизинг" в карточке товара. Услуга доступна индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, оформление происходит через Ozon Лизинг", - рассказали в компании.

Для приобретения доступны новые автомобили любого сегмента: легковые, коммерческие и грузовые. В настоящее время на площадке представлено порядка 4,5 тыс. авто, которые можно оформить с доставкой в более чем 1,2 тыс. российских городов.

Ozon запустил лизинговое направление в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech в январе 2025 года. Лизинг автомобилей доступен как для партнеров маркетплейса, так и для любых других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"Клиенты Ozon уже привыкли покупать через маркетплейс сложные категории товаров, которые еще несколько лет назад казались невозможными для приобретения онлайн, например, автомобили. С 2023 года через площадку уже продано почти 2 тыс. авто, а ряд импортеров разработал и внедрил меры поддержки онлайн-продаж для своих дилеров на маркетплейсе", - отметил руководитель Ozon Лизинг Александр Степанов.

Ozon - один из крупнейших российских маркетплейсов. Онлайн-платформа связывает более 600 тыс. предпринимателей с 58 млн активных покупателей, ассортимент площадки насчитывает 370 млн товаров. Оборот от продаж Ozon (GMV, включая услуги) за 2024 год увеличился на 64% по сравнению с показателем за предыдущий год - до 2,875 трлн рублей. Группа также развивает сервисы Ozon fresh, Ozon Travel и финтех-вертикаль.