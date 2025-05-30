«Газпром» обсуждает с Китаем проекты трубопроводных поставок газа

«Газпром» ведёт переговоры с Китаем по новым проектам трубопроводных поставок газа.

Об этом говорится в отчёте за 2024 год.

«Группа «Газпром» ведёт переговоры с китайской стороной по новым проектам поставок российского трубопроводного газа», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сокращение поставок нефти в Китай.