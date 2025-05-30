Российское юрлицо Microsoft подало заявление о банкротстве

Основное юридическое лицо американской корпорации Microsoft в России подало заявление о банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Федресурс».

Отмечается, что ООО «Майкрософт рус» обратилось в Арбитражный суд Москвы с соответствующим заявлением. При этом, среди кредиторов компании был указан Газпромбанк.

Всего компания Microsoft имеет в России четыре юрлица. Помимо «Майкрософт рус», корпорации также принадлежат «Майкрософт девелопмент центр рус», «Майкрософт мобайл рус» и «Майкрософт пейментс рус».

В конце 2024 года компания начала закрывать свои филиалы в России. Всего были закрыты отделения в 13 городах. При этом, в отчетах российских дочерних компаний Microsoft указывалось, что центральный офис не планирует их ликвидировать полностью.