Рокетбанк объявил о возвращении на рынок

Рокетбанк возвращается на рынок с новой бизнес-моделью. Проект будет работать на лицензии Совкомбанка, но при этом развиваться как самостоятельный бренд. Об этом сообщается в релизе Рокетбанка.

"Новый проект будет работать на лицензии Совкомбанка, но развиваться как самостоятельный бренд с независимой командой и собственным продуктовым стеком. Запуском руководят Антон Захаров и Роберт Сабирянов - сооснователи банка "Бланк" и бывшие топ-менеджеры "Модульбанка", - говорится в сообщении.

Команда обновленного Рокетбанка сосредоточится на работе с физическими лицами. Пользователям будут доступны дебетовые карты, вклады, накопительные счета, кредиты наличными и кредитные карты.

Основной запуск на Москву и Санкт-Петербург планируется в июле 2025 года, а в июне банк начнет собирать аудиторию бывших клиентов для тестирования первой версии приложения.

В 2019 году совет директоров Qiwi принял решение свернуть Рокетбанк, отметив, что инвестиционный профиль и потребности в финансировании бизнес-плана Рокетбанка несовместимы с риск-аппетитом группы, и что возможности для синергии этого бизнеса с основной деятельностью Qiwi ограничены. Были изучены возможности полной или частичной продажи бана, однако покупатель найден не был. В марте 2020 года компания перестала привлекать новых клиентов в Рокетбанк и повысила тарифы на обслуживание карт. В 2021 году Рокетбанк объявил об окончательном завершении своей деятельности.