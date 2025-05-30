McDonald's предрекли дорогое возвращение в Россию

Сети ресторанов быстрого питания McDonald’s придется отдать "колоссальный" объем средств для возвращения на российский рынок, поскольку цена выкупа определяется показателями работы пришедшей ему на смену сети "Вкусно - и точка".

Сумма может шокировать владельцев американского бизнеса, сказал основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров в интервью РБК.

"У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у "Вкусно - и точка" очень хорошие. Поэтому чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком", - отметил Гончаров изданию.

Он подчеркнул, что McDonald’s "должен вернуться" на российский рынок, если "Вкусно - и точка" ухудшит работу бизнеса. Однако на сегодняшний день к этому предпосылок нет - сеть предприятий работает хорошо.

Гончаров добавил изданию при этом, что россияне будут рады возвращению американской сети ресторанов, как и другим ушедшим из РФ брендам.

"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, она представлена в 65 регионах страны. Компания, пришедшая на смену McDonald's, возобновила работу заведений по всей России. В настоящее время сеть насчитывает более 930 предприятий общественного питания.

Сеть McDonald’s в 2022 году приняла решение уйти с российского рынка и продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал предприниматель Александр Говор, который с 2015 года был партнером - франчайзи McDonald’s, его компания управляла 25 ресторанами в Сибири. Сеть "Вкусно - и точка", пришедшая на смену McDonald’s, заработала в России с 12 июня 2022 года.