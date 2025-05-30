В РФ заявили, что McDonald’s дорого обойдется возвращение

Ушедшая из России в 2022 году на фоне западных санкций сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в случае возвращения на российский рынок будет вынуждена выплатить «колоссальные деньги», это будет шоком для корпорации, заявил в интервью изданию РБК основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

«У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у “Вкусно — и точка” очень хорошие», — пояснил свою позицию ресторатор.

Гончаров добавил, что сегодня нет предпосылок к ухудшению показателей у бренда «Вкусно — и точка», однако, если ситуация изменится, потребитель на ура примет возвращение McDonald’s. Сейчас в России открыто свыше 900 заведений «Вкусно — и точка».

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что компании «Вкусно — и точка» нужно создать благоприятные условия для работы, сообщает RT.