"М.Видео-Эльдорадо" анонсировала запуск бренд-зоны с белорусской техникой

Один из ведущих ритейлеров электроники и бытовой техники в России компания "М.Видео-Эльдорадо" анонсировала 29 мая запуск нового проекта по созданию бренд-зон белорусской техники в форматах "магазин в магазине". Решение об этом было принято в результате подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве, которое состоялось в дипломатической миссии Беларуси в России на фоне Дня Евразийского экономического союза.

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Подписи под документом, сообщили в посольстве РБ, поставили генеральный директор "М.Видео-Эльдорадо" Феликс Либ и генеральный директор Н Холдинга Юрий Предко. Масштабный проект будет реализован в партнерстве с крупнейшими белорусскими производителями при поддержке администрации Президента Беларуси, посольства РБ и профильных министерств.

Судя по достигнутому соглашению, под брендом "Сделано в Беларуси" сеть планирует открыть пилотные площадки в двух магазинах, что позволит представить продукцию крупнейших белорусских производителей. Причем, каждое новое пространство будет занимать не менее ста квадратных метров, а оформлено в национальном стиле братской страны.

Для посетителей предлагается широкий ассортимент техники: от телевизоров до мелкой бытовой техники. Кроме того, для покупателей предусмотрены консультации экспертов, которые прошли обучение на площадках заводов-производителей. В белорусском посольстве подчеркнули, что совместный проект направлен, прежде всего, на продвижение белорусских брендов и повышения их узнаваемости среди российских потребителей. Речь идет, в частности, о таких белорусских производителях, как "Горизонт", "Атлант", "Гефест" и "Брестгазоаппарат".

Кстати, вся техника поступает от производителей с полным пакетом документов, проходит обязательную сертификацию и проверяется на соответствие требованиям законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.

В этой связи Либ выразил уверенность, что данный проект будет успешным и рассчитывает на значительное расширение его географии. В свою очередь, Предко акцентировал внимание на важности данного шага в укреплении экономических связей на пространстве Союзного государства.

Он особо отметил, что проявленная инициатива партнеров символизирует не только начало нового этапа в торговых отношениях, но и готовность российского рынка интегрировать качественные продукты с большой инженерной традицией, произведенные в Синеокой.